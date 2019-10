Cómo han informado los medios internacionales de la sentencia del 'procés'

THE GUARDIAN La noticia de la sentencia en 'The Guardian'.

“Los líderes separatistas catalanes reciben extensas penas de prisión”. Con este titular abre el diario británico The Guardian su versión online. Porque, si esta mañana España despertaba con la noticia de la sentencia del Procés, los medios internacionales permanecían igualmente pendientes al veredicto de los jueces.

A través de una alerta, el francés Le Monde recalca que sólo nueve de los doce dirigentes acusados irán a prisión por sedición y no por rebelión como pedía la Fiscalía.

Penas “extensas” en un juicio que ya es un “hito”

La edición estadounidense del HuffPost habla, por su parte, de “hito” al referirse a la condena. “Hay mucho en juego, tanto para España como para su región más rica, en este juicio por el impulso independentista que ha atraído la atención de todo el mundo, ha desatado la mayor crisis política en España en las últimas décadas y ha desestabilizado los mercados financieros”, señala.

Igual que The Guardian, también The New York Times califica la sentencia de “extensa”, centrando su información en el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien ha tenido la mayor condena: 13 años de cárcel. La resolución de este juicio “trascendental” llega a menos de un mes de las elecciones generales en España, apunta el corresponsal en Madrid Raphael Minder, al tiempo que recuerda que los líderes catalanes todavía pueden apelar ante el Tribunal Constitucional y ante la justicia europea.

“Se corre el riesgo de que esta sentencia reactive la tensión que el separatismo mantiene en ebullición en esta región desde hace casi diez años”, sostiene el francés Le Figaro.

Asimismo, el Corriere della Sera destaca que “entre los condenados no está Carles Puigdemont”. “El ex jefe del Gobierno catalán logró fugarse al extranjero (ahora se encuentra en Bélgica) antes del arresto”, explica el periódico italiano.