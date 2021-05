Cómo justificar en el trabajo que has ido a votar

La cuenta atrás llega a su fin, y este martes 4 de mayo se celebran (por fin) las elecciones a la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que unos comicios caen en día laborable, pero al no ser lo más frecuente, hay quien todavía tiene dudas.

Lo primero que hay que recordar es que todos los trabajadores tienen derecho a votar, con lo cual las empresas están obligadas a garantizar este derecho sin interferir en él.

La ley establece un permiso de cuatro horas retribuidas para votar, aunque sólo si la jornada laboral coincide “prácticamente en su totalidad” con el horario de los colegios electorales (de 9 a 20 horas). Abogados laboralistas recuerdan que las empresas no podrán negarse a conceder estos permisos a sus empleados sin que por ello afecte a su sueldo, aunque recomiendan hacerlo previo aviso y con justificación.

¿Cómo justifico que he ido a votar?

Ese justificante no es otro que un documento que se puede pedir en la mesa electoral para acreditar que has depositado tu voto. En principio, y como el sufragio es un derecho reconocido por la Constitución, no es obligatorio presentar un justificante en el trabajo, pero sí aconsejable.

¿Cómo sé cuántas horas me corresponden para ir a votar?

La otra cuestión que más preocupa a los trabajadores es la de los horarios. En una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se establece por ejemplo que tienen derecho a un permiso retribuido de dos horas los trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en “dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales”.

El Estatuto de los Trabajadores no prevé duración concreta para el permiso, sino que alude simplemente al tiempo indispensable, y el Real Decreto 605/1999 ―que regula procesos electorales― prevé hasta un máximo de cuatro horas, pero tampoco concreta más en cuanto a la duración del permiso.

¿Y si soy miembro de mesa electoral?

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) ha recordado que los miembros de las mesas electorales que ese día tengan que faltar al trabajo para cumplir con ese “deber inexcusable” tienen el permiso retribuido durante la jornada electoral y además 5 horas el día siguiente.

¿Qué pasa si mi jefe no me permite ir a votar?

Las empresas que se nieguen a dar estos permisos pueden ser denunciadas ante la Inspección de Trabajo tanto por los trabajadores como por parte de los sindicatos, enfrentándose a multas de más de 6.000 euros.

Además, no sólo se podrá denunciar por la vía administrativa, sino que al tratarse de un derecho fundamental se podría llevar ante los tribunales por vulneración del derecho fundamental a votar.

¿Cuáles son los ‘turnos’ establecidos por la pandemia?

La Comunidad de Madrid ha propuesto unas franjas horarias para ir a votar en función de la edad y la situación epidemiológica, aunque se trata de recomendaciones, no obligaciones.

La franja de los más vulnerables y mayores de 65 se ha fijado entre las 10 y las 12 horas, mientras que aquellos con una infección “activa” por el virus o en sospecha será de 19 a 20 horas. El resto, la gran mayoría de la población joven y adulta, está llamada a ir preferentemente a votar entre las 12 y las 19 horas.

¿Qué hago si tengo hijos?

Teniendo en cuenta que este martes es día no lectivo pero sí laborable, los electores podrán acceder a los centros de votación con menores, según la aclaración enviada por la Consejería de Sanidad a la Junta Electoral, por la que se dispone que el acceso de los electores con menores a su cargo es una situación asimilable a los votantes que necesitan ir acompañados.

¿Y la opción de voto por correo? (Ay, ya vas tarde)

Por lo pronto, las solicitudes de voto por correo han batido récords (aunque ya ha acabado el plazo para pedirlo). La pandemia y el efecto martes han hecho que, este año, un 41% más de electores haya pedido el voto por correo con respecto a los comicios de 2019.

Sólo existe un precedente de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid en un día laborable y fue el 10 de junio de 1987, que cayó en miércoles. Entonces, la participación alcanzó el 69,51% y ganó el PSOE con Joaquín Leguina a la cabeza.