Cómo la derecha descarga su responsabilidad de oposición en los jueces

“Está todo tan deteriorado desde el punto de vista institucional que se está convirtiendo a los jueces en lo que la mayoría no quiere ser. Los políticos tienen mucha culpa, porque están utilizando a la Justicia para sus propios intereses. Y si sale lo que quieres les aplaudes y si no, les echas la culpa a los jueces. Hay un malestar interno terrible”, explica una jueza a caballo entre ambos mundos.

“La dejación de los políticos en manos de los jueces tiene consecuencias nefastas. Eso es exactamente lo que pasó con Cataluña. Rajoy dejó que el asunto se pudriera, pensando que los otros (los independentistas) se iban a quedar quietos y no la iban a liar. Y la liaron. Cuando dejas de hacer política, y se la entregas a los jueces, es normal que estos tomen el asunto. Cada vez que el PSOE habla de reformar el CGPJ, casi es una broma, porque cuesta muchísimo encontrar jueces que no sean conservadores. Es el resultado de una estrategia que no es nada improvisada”, tal y como explica un ex ministro de Justicia.