Cómo la pandemia ha infectado la política

No acaba aquí: con una monarquía intentando lavar su imagen en pleno escándalo por la herencia de Juan Carlos I, con los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña enfrentados con Moncloa y hasta con el debate interno sobre el papel de Pablo Iglesias tras el positivo de Carmen Calvo y la posibilidad de que Pedro Sánchez se contagie.

La tragedia sanitaria que vive España se ha convertido ya también en una crisis política. A pesar de las llamadas a la unidad y la lealtad , se vive auténtica tensión política: con el PP y Vox endureciendo el tono, con el Gobierno cometiendo errores graves ante la opinión pública como la compra de tests defectuosos, con los partidos que apoyaron a PSOE y UP apretando las tuercas para intentar un confinamiento más estricto…

“Cuando salgamos de esta, tendrán mucho tiempo para hacer oposición, pero habrá una diferencia respecto a hoy: entonces me defenderé”. Estas palabras las lanzaba de madrugada el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un Congreso casi vacío minutos antes de avalarse la prórroga del estado de alarma por otros quince días.

Sánchez ha encontrado el respaldo en forma de votos a la prórroga -no hubo ningún voto en contra en la Cámara Baja-, pero la oposición ya aprieta muy fuerte. Pablo Casado ha recuperado su tono más duro y tacha al Gobierno de “ineficaz” y de “negligencia”. Su portavoz en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, no se cansa de repetir ante los micrófonos que Moncloa ha puesto por delante la ideología a la ciencia.

Y es que estos días están marcados por las decisiones de los políticos, ya no existe el escudo de los científicos. Hay medidas como el estado de alarma que dependen directamente de los dirigentes , con su prórroga pasa a ser necesario el voto de los diputados.

Una de las armas ideológicas precisamente de la derecha y la ultraderecha que se está intentando hacer penetrar en todos los ciudadanos es que el mayor foco de infección del coronavirus fue el 8-M (no se nombra que ese mismo día hubo eventos deportivos o el congreso de Vox en Madrid). Santiago Abascal, que ha padecido coronavirus, ha puesto sobre la mesa las exigencias de dimisión y cese de Pablo Iglesias, Carmen Calvo y Fernando Simón (con esa cara de “ángel caído” como dice el líder de Vox). El Gobierno estipula que la mayor fase de contagio fue la última semana de febrero.

El gran error del Gobierno

A las críticas de que se ha actuado tarde, el Gobierno ha sumado su mayor fallo ante la oposición y principalmente ante la opinión pública: la compra de tests rápidos defectuosos en China a la empresa Bioeasy. Esto ha hecho que se retrasen las pruebas masivas a la población como recomienda la OMS y que Moncloa pretendía empezar a hacer en la siguiente semana.

Sanidad se ha defendido diciendo que no compró el material directamente a China, sino a través de un distribuidor español -que no ha querido identificar-. Desde la embajada de Pekín en Madrid se alegó que esa empresa carece de licencia para vender sus productos y que no está dentro de la lista de proveedores clasificados.