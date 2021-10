Cómo lograr que Madrid abrace la bici como París, Vitoria o Bogotá

Para que cada vez más gente se sume a este sostenible medio de transporte, hay tres factores sobre los que actuar.

“Imprescindible contar con una red de carriles bici protegidos que recorran todas las grandes vías de comunicación de una ciudad. Y que conecten las principales vías con los centros de trabajo, educativos y comerciales y también con los barrios, tanto para viajes largos, medios y cortos.

La realidad es que más de las tres cuartas partes de los viajes que se hacen al día son de menos de 10 km. Un viaje de 10 km en una ciudad es más rápido en bici que en transporte público, por eso la bici es tan competitiva. La red de carriles bici es fundamental para que se use de manera equitativa y universal”.

“Los aparcamientos son esenciales. La gente necesita donde guardar la bici de manera segura cerca de su hogar, en los centros de trabajo y en las escuelas. Ahora mismo, con la normativa vigente en la mayoría de las calles es ilegal aparcar la bici, en ocasiones hay que hacerlo a 700 m de distancia. Esto hace que no se cumpla el puerta a puerta, que es uno de los puntos básicos de la conveniencia en su uso.

Las normativas no facilitan que nos animemos más a coger la bici. Se protege más el coche y falta señalización que facilitaría el uso. También existen pocos incentivos. En Francia hay incentivos para deshacerte del coche, aquí son para que te compres otro. Los programas de movilidad ciclista brillan por su ausencia, de la misma manera que los incentivos a las empresas para fomentar la movilidad en bici entre su plantilla”.

“Las ciudades donde están más extendidos los desplazamientos en bici destacan por las facilidades para que forme parte de la intermodalidad –utilizar distintos medios de transporte para llegar al destino-. En Holanda muchos de los viajes en tren están incentivados por la posibilidad de ir a la estación en bici, dejarla en aparcamientos adecuados, y disponer de un sistema público de bicis en destino, una vez que te bajas del tren. Esto permite que los viajes más largos interurbanos se realicen sin coche y con rapidez”.

3 Falsos mitos que juegan en contra del uso de la bici



La topografía

“El mantra de que en Madrid hay muchas cuestas no es una excusa válida para no usar la bici, porque no hay más que en París, Lisboa o en Bogotá, donde el uso de la bici ha despegado y se ha masificado”.



La climatología

“Que si llueve o que hace calor. Peor tiempo que en Ámsterdam o Copenhague no hace aquí. Y cuando pega el sol, no sudas más que andando. En bici te da más el aire y es la más eficiente en cuanto al número de calorías que gastas”.



La cultura

“Aquí no hay cultura de bici, dicen. No es cierto. ¿Había cultura de ir en bici en París hace siete años? Es el contexto, muchas veces, el físico, el que hace que la gente cambie de comportamiento. Tampoco debería ser una cuestión política. El ejemplo más claro es Vitoria, donde la bici no es partidista, sino que se ha apostado por el bienestar de los ciudadanos”.