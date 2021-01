Cómo marcarse metas en 2021 puede ayudar a la salud mental

Por fin está aquí 2021, pero este no es un Año Nuevo cualquiera. Al contrario de lo que la mayoría pensaba en marzo de 2020, todavía estamos lidiando con una pandemia que se encuentra en un punto similar, por no decir peor, al del primer confinamiento.

De no ser así, muchos estarían marcando sus propósitos de Año Nuevo y haciendo planes para estos doce meses, pero este año pinta muy diferente. No se pueden organizar fiestas de cumpleaños, planear las vacaciones, asistir a festivales o programar bodas ya que no hay una fecha para el final de la pandemia. Unos vaticinan que será el verano, otros creen que será a principios de 2022, pero no son más que predicciones.