Cómo nos engañó su majestad emérita

De repente, un día se hace realidad el cuento de El rey desnudo. Sucedió poco a poco, porque al principio fueron los rumores sobre sus amoríos e infidelidades. Pero entre que si eran chismes, exageraciones malintencionadas, maniobras para desestabilizar la democracia… se fueron dejando pasar. Otros episodios, estos, comprobados, como las presiones del círculo de amistades de su majestad a un selecto grupo de empresarios para que le compraran ‘a escote’ un nuevo ‘Fortuna’, en realidad un fortunón, llegaron a la opinión pública. Al final Patrimonio Nacional se ‘incautó’ de la nave destinada al servicio de su majestad.

Había más rumores, como los relacionados con sus amistades con las monarquías petroleras, que algunos remontan al franquismo, cuando el dictador le encomendaría esta relación al entonces príncipe de España para tenerlo ocupado.

El encantamiento, que lo hubo, y duró muchos años, muchísimos, se rompió bruscamente y con estrépito y cristales rotos, como se rompe un espejo de un furioso puñetazo con guante de hierro. La línea divisoria entre el antes y el después no fue por un tropiezo cualquiera, banal, aunque también lo fuera: Cuando Juan Carlos I (le apeo el Don con efecto retroactivo) tropezó en la noche de un paraje de Boswana, a donde había ido para cazar elefantes acompañado de su querida, la ‘princesa’ Corina, y se rompe la cadera, se desencadena en la práctica la teoría del caos. Un grano de arena hace caer una montaña. Un ¡ay! en la selva provoca una tormenta en España. Las hélices de un avión, que traslada de urgencia a un anciano rey desnudo, en el sentido metafórico, ‘despierta’ de golpe a la opinión pública, que entra en modo combinado cachondeo-indignación.

Si reflexionamos, cosa infrecuente en este país, nos daremos cuenta de que quien de verdad ha tenido ‘sentido de Estado’ ha sido el pueblo, los ‘otros’, y no su majestad ya camino de emérita. Fue la gente, y también la clase política que guarda las esencias y la memoria y los secretos de la Transición la que por algo parecido a un sexto sentido protector del Estado perdonaba uno tras otros los deslices de un rey cada vez más desatado.

Lo vemos ahora, a posteriori. Asombrados aún por la enormidad de la ceguera colectiva. Se le consintieron, con la mirada baja llena de vergüenza ajena, sus ofensivos amoríos ya a pecho descubierto y a sólo unos cientos de metros de La Zarzuela, donde lloraba una reina humillada, ofendida y abandonada hasta por las feministas más sensatas. El exrey, rodeado de obispos y cardenales, seguía gozando del aura de timonel del tránsito de la dictadura a la democracia y de aquel 23-F, un ‘pronunciamiento’ fracasado, derrotado, que en cierta forma ahora vuelve como vuelve asimismo el espíritu de ETA, travestido, disfrazado, encubierto.

Tras ‘lo’ de Boswana, todo se aceleró. Y se pudo visualizar mejor el conjunto. La traca final, los 100 millones de dólares, 64.8 millones de euros, donados por el rey Faisal de Arabia Saudí y escondidos en una cuenta suiza, el regalo probablemente forzado, y ustedes me entienden, de la parte del león, o del elefante, a Corinna Larsen… tuvo un sentido finimundista: no eran solamente errores. Era, es, una cadena de engaños. El ‘caso Urdangarin’ no fue un hecho aislado. Fue acaso la punta del iceberg. Releídos los discursos sobre estos episodios no cabe la menor duda: la famosa campechanía del rey era en realidad una sofisticada careta del cinismo. Siempre me ha parecido que la campechanía de los poderosos equivale a la mala educación de los ciudadanos normales.