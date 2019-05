Cómo pedir un préstamos a largo plazo

Un producto financiero especialmente exitoso a lo largo de los últimos años son los préstamos online. Estos suscitan cada vez mayor interés en los consumidores, que ven en ellos una oportunidad para conseguir dinero de manera rápida y con condiciones más flexibles que los créditos de toda la vida.

Estos préstamos online sirven para afrontar un imprevisto económico o también para hacer frente a un gasto necesario pero para el que no se tienen ahorros suficientes; y por qué no, también para darse un capricho.

¿Cuáles son las ventajas de los préstamos online?

Una de las principales ventajas es algo a lo que hemos hecho ya alusión: la posibilidad de conseguir el dinero de forma más fácil que con los préstamos convencionales. De hecho, cuando se solicita un préstamo online no se suele solicitar ni nómina ni aval; algo impensable cuando, tiempo atrás, íbamos a un banco a pedir dinero.

Esto lleva a otra ventaja, que es que la solicitud se puede realizar en apenas unos minutos, al no requerir prácticamente papeleo. Una vez aprobada la misma, se puede tener el dinero en la cuenta en un poco tiempo, normalmente también en cuestión de minutos. Y otra cosa muy importante es que no se pregunta para qué se necesita el préstamo, lo cual podría incomodar

al consumidor, que no desea dar explicaciones sobre asuntos que, frecuentemente, pertenecen a su vida privada.

Los préstamos personales de Plazo son la solución que estabas

esperando

Los préstamos personales en Plazo son una excelente opción para aquellas personas que necesitan dinero pronto. Al ser un tipo de préstamo online, se tramita a través de Internet, por lo que el cliente no tiene que desplazarse hacia ninguna oficina ni hacer ninguna llamada de teléfono. Todos los pasos para solicitar el préstamo los hará cómodamente frente a su ordenador.

El proceso se reduce básicamente a elegir la cantidad de dinero a recibir y el plazo que se desea tener para devolverlo. Después de esto se rellena un formulario muy sencillo y breve, que contendrá la información básica que Plazo necesita para conceder el préstamo.

Esta información versa sobre los datos personales del cliente, su situación laboral y económica, y el número de la cuenta en la que desea recibir el dinero después de que la solicitud sea aprobada.

En Plazo se puede recibir un préstamo de entre 800 y 3.000 euros, y el tiempo para devolver el préstamo es de entre 6 meses y 2 años. El tiempo de devolución es una característica que marca una gran diferencia entre Plazo y otras entidades de crédito online, que suelen ofrecer un plazo mucho más breve.

Algo especialmente importante también es que la devolución en Plazo se hace en cuotas mensuales, y no a través de un pago único. Esto permite al cliente ir devolviendo el dinero con mucha mayor comodidad. Y, finalmente, cabe destacar también que se aprueban solicitudes procedentes de personas con un nivel de ingresos no muy altos.