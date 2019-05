"¿Cómo podíais vivir así?": el mundo cuando solo había cámaras desechables

¿Lo recuerdas? Hubo un tiempo en el que los disparos eran limitados, había que esperar para ver el resultado final y, si no era como se esperaba, no había opción B –Photoshop o cualquier otra de las cientos de aplicaciones de edición disponibles–.

La historia, resumida en un tuit, ha generado más de 2.000 reacciones de otros usuarios, la mayoría recordando cómo era el mundo cuando lo analógico reinaba. Y no hace mucho. “Cuando ibas a revelar y te dabas cuenta de que unas cuantas estaban movidas”, “O el mítico dedazo en la mitad de las fotos”, “Pues algo parecido me dijo mi marido cuando llegué a casa con una Polaroid. ‘Es que gastas dinero en fotos que no sabes cómo van a salir’” o “Hace poco se lo expliqué a mis hijos, ellos me observaban embelesados, como al que le cuentan una antigua leyenda”.