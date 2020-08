¿Cómo saber si somos alérgicos a un antibiótico?

¿Cómo se produce la alergia a los antibióticos?

¿Cómo saber si somos o no alérgicos?

Puesto que el diagnóstico in vivo puede presentar un riesgo importante para pacientes muy alérgicos, el diagnóstico in vitro se convierte en la alternativa ideal.

A pesar de su sensibilidad, algunos inconvenientes del RAST son que se trata de un método casero no automatizado, y el empleo de radiactividad. Además, no se puede utilizar para betalactámicos como el ácido clavulánico.

La química al rescate

La falta de sensibilidad de los inmunoensayos es debida a que el conjugado antibiótico-proteína usado no corresponde con el que se forma in vivo. De esta forma, las IgE de los pacientes no lo reconocen y no se puede detectar su presencia en suero. Por tanto, conocer la estructura derivada del antibiótico que forma parte del determinante antigénico es de vital importancia para avanzar en el desarrollo de pruebas in vitro eficaces.