Karmele Marchante: “Si me entero de que me vuelven a mencionar, cuento lo que sé de 'Sálvame', que es mucho”

Telecinco Karmele Marchante durante uno de los directos de 'Sálvame'.

Karmele Marchante fue una de las colaboradoras con las que arrancó Sálvame en 2009, el programa de Telecinco en el que estuvo hasta 2016 y del que se fue dando un portazo. Sólo se divirtió, asegura a El HuffPost, durante el primer año. A partir del segundo empezó lo que ella considera “el acoso” al que le sometieron los otros colaboradores. Y no se libra ninguno de los compañeros con los que coincidió: los mete a todos en el mismo saco.

La periodista se ha convertido en Trending Topic este jueves precisamente por publicar tres tuits en los que, sin pelos en la lengua, ataca directamente al programa y a Jorge Javier Vázquez.

Me da mucho asco que la gentuza de Salvame siga hablando de mi. Ayer el MATRATADOR MISÓGINO JJ, antes el COMPRADOR DE CRIATURAS E INVENTOR DE ENFERMEDADES, condenado x el TS. Xq esa OBSESIÓN? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. NUNCA LE HICE LA PELOTA( sigo) — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

AL ENANO PSICÓPATA, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3......A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y AGRAF@S💜💜💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Si me siguen nombrando escribo TODO LO QUE VIVÍ. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para dervirtual aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi.... — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Si Karmele Marchante ha estallado justo ahora, casi cuatro años después de abandonar Sálvame, es porque desde que se marchó no han dejado de hablar de ella, explica. “Me fui porque no quería saber nada de esa gentuza y están todo el tiempo hablando de mí. Quiero que me dejen en paz”, resalta.

Según Marchante, la última vez que se refirieron a ella en directo fue hace tres semanas, con comentarios “horribles y escatológicos”: “Kiko Hernández dijo que olía mal, que me tiraba pedos, que me olía el aliento, que era sucia...”.

Su enemistad con Sálvame no se remonta a sus últimos meses en el programa, sino a mucho antes. “Desde el segundo año empezaron a vejarme, a humillarme, a bajarme la autoestima. Si hubiese sido ahora con el Me too, los podría empapelar”, apunta la periodista, que dice que incluso se burlaban de su feminismo y que es algo que toda la audiencia pudo ver.

Son muchos los espectadores que adoptan la postura de que los colaboradores se prestan al juego del programa, sin embargo ella niega que lo hubiese hecho: “Soy periodista, iba allí a trabajar y nada más. Lo único que hacía era defenderme”. Incluso apuntala que en el backstage, antes de salir, Kiko Matamoros le hacía comentarios irreproducibles.

“Los peores años de mi vida”

“La dirección no les dijo jamás nada, se relamía los dedos. Fueron años de bullying y misoginia”, explica la periodista, y se refiere a Jorge Javier como ese presentador que “sólo quiere que le digan qué guapo es y qué delgado está”.

Los años en Sálvame le pasaron factura. Fueron, asegura, “los peores de su vida personal y profesional”, llegaba a casa llorando y tenía que medicarse. “Cada vez que abría la boca, eran todos contra mí”, afirma.

Lo cierto es que las disputas con la periodista eran continuas, hacían chistes de mal gusto sobre su edad, se referían a ella en su presencia como “esta señora” y un día incluso llegaron a volcar el contenido de su bolso sobre la mesa en directo.

Karmele ha dejado también su experiencia por escrito en un post de Facebook, en el que dice que los tuits que la han convertido en tendencia “no son fruto de un cabreo instantáneo”, sino que responde a su “enorme hartazgo”. Una época, escribe, “rodeada de personas analfabetas o ágrafas en su mayoría”.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Sálvame para conocer su versión al respecto, pero aún no ha obtenido respuesta.

“En esos años vi muchas cosas inmorales, oí demasiadas cosas nada buenas y me hice con una una dosis de información que sí puede ser letal para esta tribu inmunda”, dice en su post. Y asegura a El HuffPost: “Si me entero de que me vuelven a mencionar, cuento lo que sé de Sálvame, que es mucho”.

Así habla Karmele del que “ha sido el gran error profesional” de su vida, “estar esa asquerosidad de programa” en el que aguantó siete años por motivos personales: “Una larga historia”.