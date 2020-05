¿Cómo se calcula la vida útil de un coche o un frigorífico?

Vida útil total. Es el tiempo total que un producto está en el mercado primario o de segunda mano. Por ejemplo, el caso de un vehículo que un propietario utiliza durante 6 años, se vende en el mercado de segunda mano y el nuevo propietario lo usa durante otros 6 años hasta que no puede circular a efectos legales (vida útil total = 12 años). Tras ese período, el vehículo va al desguace.

Vida útil de uso doméstico. Es el tiempo total que se utiliza un producto sin perder su funcionalidad general. Es el caso de un frigorífico que funciona durante 10 años, aunque la luz interior no funcione o el tirador de la puerta esté roto o presente cualquiera otra avería que no impida su funcionamiento, pero no tiene salida en el mercado secundario. Tras ese período, el producto se envía a reciclaje.