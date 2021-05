Cómo se despidió Iglesias de Rajoy y cómo lo despiden a él: las comparaciones son odiosas

JAVIER SORIANO via AFP via Getty Images

Quien así lo pensó pecó de ingenuo. Sus adversarios políticos no tardaron en celebrar su marcha, regodeándose porque eran ellos quienes supuestamente habían conseguido echar a Iglesias de su puesto.

“Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto”, escribió entonces Iglesias.

En el caso de Iglesias, la oposición no sólo no le ha dedicado palabras como “político elegante e inteligente”, sino que ha seguido con su discurso agresivo hacia él.