¿Cómo se está recuperando la economía española?

La agenda económica no da ni un respiro. Con la publicación la semana pasada de los datos del PIB para el tercer trimestre, conocíamos además los datos de la EPA de dicho periodo, así como los Presupuestos Generales que propone el Gobierno de coalición para los próximos años de legislatura. Muchos datos, positivos y no tan positivos, con muchos matices que podemos, y debemos, analizar.

Si atendemos la situación por el lado del gasto, hablamos de una movilización histórica de recursos. El gasto previsto por el Estado para los próximos meses se dispara, en tanto en cuanto se van conociendo los daños de la pandemia. Y es que estamos ante unos presupuestos que, como requería la Unión Europea, se centran en la expansión de la economía, tratando de combatir el ciclo con políticas que esperan inyectar en la economía, teniendo en cuenta los fondos europeos, hasta un 3,3% anual del PIB en los próximos años. Sin embargo, atendiendo a la academia, e incluso tratándose de un gasto histórico, hablamos de unos presupuestos que, bajo la valoración ortodoxa, presentan un gasto que se podría considerar insuficiente para el daño que registra nuestro país.

Asimismo, si valoramos estos presupuestos por el lado del ingreso, basta decir que hablamos de unos presupuestos que no son más que un brindis al sol, cuando se observa el escenario actual. Y es que, para empezar, debemos saber que hablamos de unos presupuestos adaptados a un cuadro macroeconómico pasado, a la vez que España presenta el precedente de no haber cumplido históricamente con la recaudación esperada. No obstante, en adición, las promesas y estimaciones de ingreso, teniendo en cuenta las reformas que plantean, no se ajustan a la realidad; hasta el punto de que se observan ligeros repuntes en la previsión de recaudación con respecto a la pasada propuesta, teniendo en cuenta que estamos ante una crisis de dimensiones históricas.

Por último, el PIB, al igual que los datos que se muestran a lo largo del artículo, presenta matices que debemos destacar. En este sentido, la economía española cierra el trimestre con un crecimiento intertrimestral (16,7%) que sorprende por un comportamiento registrado mejor de lo esperado. Sin embargo, teniendo en cuenta el matiz, debemos saber que esta recuperación, por positiva que sea, presenta matices que deben tenerse en cuenta. Y es que, pese a que hablemos de un dato que efectivamente es muy positivo, en la medición interanual, la economía española se contrajo un -8,7%. En este sentido, una contracción que nos sitúa en un escenario más realista, eliminando esa distorsión que producen las drásticas caídas registradas por la economía en trimestres anteriores y que nos llevan a creer, si no destacamos los matices que hemos ido resaltando a lo largo del artículo, que el país ya recupera casi toda la caída cosechada durante la pandemia.