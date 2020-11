“Se llevan muy bien, son uña y carne. A mí me cuentan que a veces a lo mejor están separadas por las circunstancias del día a día y cuando se vuelven a ver parece que han estado separadas una eternidad porque se dan abrazos como si llevasen mucho tiempo sin verse”, cuenta la periodista Ascensión Vázquez, de Telemadrid.

06/11/2020 Leonor (2020) #documental No contiene nota FA/IMDB https://t.co/cL4ASlrFM6 pic.twitter.com/FxcO038tUx

La más pequeña de las hermas “es una niña inquieta, nerviosa, se come el mundo. Es un poco como la reina [Letizia]”, apunta Pilar Rubine, adjunta a la dirección de la revista ¡Hola!. “Y su hermana Leonor es más paciente, más serena, más paciente para todo... Sofía se ríe muchísimo y le encanta contar chistes”, añade la periodista, que revela en el documental que a Leonor le pirra el chocolate como al rey Felipe VI.

“A mí me sorprende esa especial complicidad que tiene con su hermana”, asegura la periodista de Antena 3 María Rey. “Es normal en dos hermanas que se llevan tan poco, pero también tiene que ser una relación muy compleja cuando sabes que tu hermana va a ser la reina, va a tener una formación específica y tú vas a tener otra formación y probablemente más libertad”.

Leonor y Sofía se llevan menos de dos años. La mayor nació el 31 de octubre de 2005 y la pequeña, el 29 de abril de 2007. Es raro verlas separadas. La vuelta al colegio de este año, que tuvieron que hacer por separado por la pandemia, dejó una imagen que no se veía desde 2008: la princesa de Asturias entrando sola en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid.

Demasiado alejadas de la prensa

No se sabe prácticamente nada de ninguna de las hermanas. Ni qué hacen los fines de semana, ni si van al cine, ni si tienen amigos... Nada.

“El hermetismo que ha rodeado a la figura de Leonor me parece un error de cálculo permitido y amparado por la Casa Real. Yo creo que propiciado por la reina Letizia pero compartido y aprobado por el rey, de lo contrario no se habría producido”, señala Sandra Aladro, directora de la agencia de prensa gráfica Gtresonline.

“Es que él no recuerda como una buena su sobrexposición mediática durante su niñez y su adolescencia”, aclara la periodista Almudena Martínez Fornés de ABC. “Las cámaras se metieron en su clase, en el comedor del colegio, en el dormitorio... y él cree que aquello no era tan necesario y no se lo debieron de hacer pasar bien. Por eso vigila tanto la protección de sus hijas”.