Cómo TVE ha conseguido marcar la diferencia con las Campanadas de 2020

Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa , Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri ❤️ y a TVE por hacerla realidad. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mi , de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad #alessforever #campanadas ❤️💔