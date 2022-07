De Toca, que por encima de él solo tiene a un jefe de sanidad y al ministro, ha sido pieza importante en el desarrollo y engranaje de la conocida como estrategia zero covid , que tanto foco ha tenido en Europa porque consiste en erradicar el covid.

Al principio lo hizo como responsable por parte del gobierno federal en una zona aborigen. “Fue el reto que más miedo me daba. En marzo del 2020, cuando las cosas estaban empezando, la mayor preocupación era si el virus podía devastar estas poblaciones muy propensas a enfermedades con una gran capacidad de transmisión. Sabía que con otras epidemias habían sufrido mucho más que las no aborígenes y sabía que el potencial podía ser desastroso”.

El resultado no pudo ser más satisfactorio: el virus no se extendió y la población aborigen se vio mucho menos afectada que sus homólogas en otras partes del mundo como Estados Unidos o Canadá.

De Toca no se arrepiente de la estrategia zero covid que siguió el gobierno, ya que consiguió salvar vidas. “No soy el autor de la política zero covid en Australia, pero sí parte del equipo que la puso en marcha y estoy orgulloso”.