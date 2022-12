Cómo ver y compartir Spotify Wrapped, el resumen de tus artistas y canciones más escuchadas

Esta síntesis se convierte cada año en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. Nadie se quiere quedar sin que sus seguidores sepan quién ha sido el artista que más ha sonado en sus auriculares o con qué canción no ha podido dejar de bailar este 2022, año en el que a nivel global el artista más escuchado ha sido de nuevo Bad Bunny . Además, este año también han lanzado la versión para oyentes de podcast.

Este resumen, basado en el consumo de cada usuario en la aplicación durante los primeros 10 meses del año se puede consultar únicamente en su versión para Android o iOS y no en la aplicación para escritorio.

Qué hay que hacer para poder verlo

Para poder consultar este resumen anual solo hay que pinchar en la notificación que se manda a cada usuario avisándole de que esta disponible. En caso de que no lo reciba, basta con ir a la pantalla de inicio de la aplicación y pinchar sobre el banner que anuncia Spotify Wrapped.

Además, junto a él aparecerá una playlist con tus canciones más escuchadas, recomendaciones de “temazos que te has perdido” y vídeos de agradecimientos que han grabado tus artistas más escuchados.

La quinta y sexta versan sobre las canciones más escuchadas. La quinta se centra en la canción que más has escuchado y cuántas veces lo has hecho, mientras que la sexta hace un repaso por todas las canciones que has escuchado y hace un ranking de las 5 más escuchadas.