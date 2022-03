Cómo y por qué se ha estancado una guerra que Rusia creía rápida

Según estos informes, difundidos por la prensa norteamericana y británica, las tropas de Putin han sufrido un importante descenso de la moral por estos contratiempos, a lo que se añade la dureza de combatir con nieve y temperaturas de 10 bajo cero, por muy acostumbrados que estén. Algunas unidades están agotando los suministros de alimentos, combustible y municiones, después de haber estado en el campo de batalla durante más de dos semanas. Por internet corren los vídeos de vehículos parados porque no se pueden mover.

No todo es falta de Rusia, dice la analista. Se ha ido a por un país que tiene un tercio de la población rusa y muchos enclaves hostiles. “Hasta ahora, las fuerzas ucranianas aprovecharon al máximo sus recursos militares. Tampoco hay que olvidar que son el Ejército número 22 del mundo, que hay mucha diferencia con Rusia pero no dejan de ser un país formado y armado. Medios aparte, se está descubriendo un valor extra en los profesionales y en los civiles armados, que están luchando notablemente bien, y eso eleva la moral, que hoy es alta entre los ucranianos. Con eso no se gana una guerra, pero no es desdeñable, como al contrario no lo es tener la moral baja”, señala Claessen.

A eso han ayudado la estancia del presidente Volodímir Zelenski en Kiev, al cargo, pese a las ofertas de acogida de varios países occidentales, y su estrategia de informar constantemente en redes sociales. Es por eso que Rusia también está atacando ya antenas de telefonía móvil y torres de televisión, para impedir la difusión de esa información tan importante para los invadidos.

La investigadora, no obstante, asume que las diferencias defensivas entre los dos países son muchas, el tiempo pasa y es más complicado mantener el pulso. En Ucrania, dice, no hay reemplazo para los muertos y heridos, mientras que Rusia aún no ha llamado ni a sus reservistas. La previsión es que un día la resistencia ucraniana “se rompa”, nadie sabe cuándo.

Tampoco nadie sabe lo que puede pasar si eso ocurre. “Moscú podría tratar de colocar una marioneta en el Gobierno, dejando que dirija el oeste del país, mientras se anexiona una gran parte del país al este del río Dnipro”, ahondando en el control que ya tiene en parte del Donbás y Crimea y conectando pasillos importantes hacia el Mar Negro. Pero también está la opción de una descomposición del ejército ucraniano como hoy lo conocemos y el inicio de una insurrección, que en ese caso quizá podría tener el apoyo directo de algunas naciones occidentales como EEUU. Vienen a la cabeza, confiesa la experta, conflictos pasados como el de Afganistán en los años 80 y la ocupación soviética de entonces.

“Eso es un infierno para cualquiera, prolonga todos los plazos y es imprevisible. Hasta para Rusia”, avisa. Hablamos de guerrillas, emboscadas, anarquía. Harían falta muchos medios, mucho dinero y mucho tiempo, cuando las sanciones, por ejemplo, ya hacen mella.