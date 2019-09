Donald Trump defiende su inocencia: "No hubo presión ni hubo nada"

“No hubo presión ni hubo nada”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su inocencia ante el ‘impeachment’ lanzado en su contra por su supuesta exigencia al presidente de Ucrania de investigar a Joe Biden y a su hijo. Biden, ex vicepresidente de EEUU se postula como un potencial rival en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump ha comparecido ante los medios un día después de que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja estadounidense) y representante del Partido Demócrata, anunciase el inicio de un proceso de impeachment contra el presidente, un juicio político que, en última instancia, podría suponer el final de su mandato.

“Me han acusado de cosas que no he hecho. Mi conversación con el presidente ucraniano -con el que se ha reunido justo antes de la comparecencia- fue normal”. Incluso, ha llegado a señalar que un senador demócrata amenazó al líder europeo.

″¿Un impeachment por algo así?”, ha reconocido Trump que le ha preguntado el mandatario ucranio al explicarle que se había generado un escándalo tras una “estupenda conversación”.

En el turno de preguntas, al magnate estadounidense le han cuestionado por la publicación de una conversación privada: “Si Ucrania no hubiera querido no se hubiera desclasificado. Lo hice porque escuchaba tantas noticias falsas... fue una llamada inocente y agradable. No me gusta la idea de publicar las conversaciones, porque los medios de comunicación con sus fake news pueden hacerte parecer un idiota”.