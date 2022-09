¿Es posible una cesta de la compra por 30 euros y saludable? Los nutricionistas responden

sorbetto via Getty Images

“Esa idea es más fácil con productos envasados. La comida envasada es más barata, por 30 euros puedes tener más volumen de comida, con productos frescos es más caro y más complicado, la verdad”, señala el nutricionista Pablo Zumaquero , quien admite que lo que primero le llamó la atención era no haber tenido en cuenta el criterio del ministerio de incluir productos frescos.

“Podrían sustituirlo por aceite de oliva, en vez de un litro, 500 ml. Es mejor eso y que se dosifique a que la gente utilice más fritura en la comida, que no es nada saludable”, señala.

“Además había cosas que no forman un conjunto, me da la sensación de que han cogido cosas de las más baratas de su catálogo y lo ha metido un poco como un saco. Hay albóndigas en salsa y pan de hamburguesa, no hay hamburguesa”, apunta.