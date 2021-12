Comprueba aquí si La Vuelta a España pasará este año cerca de tu casa

😍 El 𝐦𝐚𝐩𝐚 de #LaVuelta22 😍 😍 Here's the 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 of #LaVuelta22 ! 😍 pic.twitter.com/xHiFMbbzhT

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥



🚩 Utrecht > Utrecht 🏁

🚴 23,3 km



🇪🇦 Una contrarreloj por equipos más larga que sus antecesoras.

🇬🇧 An opening team time trial longer than that of previous editions.#LaVuelta22pic.twitter.com/lciWHRFONc — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 2 | Stage 2 🔥



🚩 s'Hertogenbosch > Utrecht 🏁

🚴 175,1 km



🇪🇦 Etapa llana que se decidirá al sprint 💨

🇬🇧 Victory will be decided in a sprint to the finish-line 💨#LaVuelta22pic.twitter.com/84Ztan4e9n — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 3 | Stage 3 🔥



🚩Breda > Breda 🏁

🚴 193,2 km



🇪🇦 Jornada llana con un terreno propio de las clásicas del norte.

🇬🇧 Riders will pedal through a terrain more reminiscent of the Classic races of the North.#LaVuelta22pic.twitter.com/nHWJrRUX9i — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 4 | Stage 4 🔥



🚩 Vitoria-Gasteiz > Laguardia 🏁

🚴 153,5 km



🇪🇦 Etapa con previsible final al sprint en un pelotón reducido. Día para una posible fuga.

🇬🇧 Stage with a likely sprint to the finish-line with a reduced peloton. A day for the breakaway.#LaVuelta22pic.twitter.com/iSY3lMZCOS — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 5 | Stage 5 🔥



🚩 Irun > Bilbao 🏁

🚴 187 km



🇪🇦 Una bonita etapa con hasta cinco puertos de montaña que se teñirán con el publico vasco.

🇬🇧 A beautiful stage: five mountain passes that will be sure to rouse the Basque public.#LaVuelta22pic.twitter.com/F22dzGLcEE — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 6 | Stage 6 🔥



🚩 Bilbao > Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo 🏁

🚴 180 km



🇪🇦 Jornada para la fuga, con un puerto inédito y largo.

🇬🇧 A stage for the breakaway with the Pico Jano, a long, stretched out and unprecedented mountain.#LaVuelta22pic.twitter.com/hrz0Dhgb1O — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥



🚩 Camargo > Cistierna 🏁

🚴 190,1 km



🇪🇦 Etapa que roza los 200 km con el puerto de San Glorio en el ecuador de la carrera.

🇬🇧 A stage around 200 km long with a climb up to San Glorio almost half-way through the race.#LaVuelta22pic.twitter.com/CX6hcQ1CoA — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 8 | Stage 8 🔥



🚩 La Pola Llaviana. Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza 🏁

🚴 154,5 km



🇪🇦 Cuatro ascensos puntuables antes del inédito Colláu Fancuaya.

🇬🇧 Four climbs before the unprecedented ascent of the Colláu Fancuaya.#LaVuelta22pic.twitter.com/7AksAQfVwN — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 9 | Stage 9 🔥



🚩 Villaviciosa > Les Praeres. Nava 🏁

🚴 175,5 km



🇪🇦 Durísima etapa, con cuatro puertos antes del muro de Les Praeres.

🇬🇧 An extremely tough stage. Four mountain passes before arriving to the wall of Les Praeres.#LaVuelta22pic.twitter.com/kTumwZJYi0 — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥



🚩 Elche > Alicante 🏁

🚴 31,1 km



🇪🇦 Contrarreloj individual totalmente llana por la costa, donde se puede levantar mucho viento al final.

🇬🇧 A completely flat Individual time trial by the coast, where strong winds may be problematic.#LaVuelta22pic.twitter.com/9DzNVju0Bs — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 11 | Stage 11 🔥



🚩 @ElPozoAlimenta > Cabo de Gata 🏁

🚴 193 km



🇪🇦 Un día para que los velocistas pongan a trabajar a sus equipos.

🇬🇧 A day for the sprinters to put their teams to work.#LaVuelta22pic.twitter.com/KJeNxyC1gS — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 12 | Stage 12 🔥



🚩 Salobreña > Peñas Blancas. Estepona 🏁

🚴 195,5 km



🇪🇦 Un puerto que ya se ha subido en La Vuelta, pero con 4 km más en esta edición.

🇬🇧 A mountain pass that has already featured on La Vuelta, but featuring 4 km more this time.#LaVuelta22pic.twitter.com/6tOliFsz3t — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 13 | Stage 13 🔥



🚩 Ronda > Montilla 🏁

🚴 171 km



🇪🇦 La primera mitad de la etapa será sinuosa y la segunda, prácticamente llana.

🇬🇧 The first part of the stage is more meandering and the second, practically flat.#LaVuelta22pic.twitter.com/mv4yFLScor — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 14 | Stage 14 🔥



🚩 Montoro > Sierra de la Pandera 🏁

🚴 160,3 km



🇪🇦 Una subida clásica de La Vuelta, con carretera estrecha y asfalto rugoso.

🇬🇧 One classic La Vuelta climb, with a narrow road and rough pavement.#LaVuelta22pic.twitter.com/2QRI8bwxuE — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥



🚩 Martos > Sierra Nevada 🏁

🚴 148,1 km



🇪🇦 Etapa de montaña pura, con más de 4000 metros de desnivel.

🇬🇧 A pure mountain stage with over 4000 metres of slopes in total.#LaVuelta22pic.twitter.com/MWqmaisKRP — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 16 | Stage 16 🔥



🚩 Sanlúcar de Barrameda > Tomares 🏁

🚴 188,9 km



🇪🇦 Última oportunidad clara para los sprinters de La Vuelta 22 antes de Madrid.

🇬🇧 The last clear stage for the sprinters of La Vuelta 22 before Madrid.#LaVuelta22pic.twitter.com/dWhGHsqy2a — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 17 | Stage 17 🔥



🚩 Aracena > Monasterio de Tentudía 🏁

🚴 160 km



🇪🇦 Una etapa rompepiernas, con subidas y bajadas constantes, marcada por el calor.

🇬🇧 A tough one on the legs, with constant up and downs, that is sure to be affected by the heat.#LaVuelta22pic.twitter.com/bk9IWMuYX4 — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 18 | Stage 18 🔥



🚩 Trujillo > Alto del Piornal 🏁

🚴 191,7 km



🇪🇦 Etapa dura y muy bonita con tres subidas al Piornal por diferentes vertientes.

🇬🇧 A tough and very beautiful stage, with three different slopes of the Piornal.#LaVuelta22pic.twitter.com/E0S54SF511 — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 19 | Stage 19 🔥



🚩 Talavera de la Reina > Talavera de la Reina 🏁

🚴 132,7 km



🇪🇦Un circuito corto pero engañoso con dos pasos por el puerto del Piélago.

🇬🇧 A circuit that is short but deceiving with two climbs of the Pielago mountain pass.#LaVuelta22pic.twitter.com/zqBDFnrzS4 — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

🔥 Etapa 20 | Stage 20 🔥



🚩 Morarzarzal > Puerto de Navacerrada 🏁

🚴 175,5 km



🇪🇦 Perfil clásico en la Sierra de Guadarrama, con dos pasos por Navacerrada.

🇬🇧 A classic route along the Guadarrama Mountain Range, with two laps of Navacerrada. #LaVuelta22pic.twitter.com/7STV9zeBcg — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021