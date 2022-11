Comprueba aquí si sufres "estrés hipotecario": si es así, mucho ojo

“Es cuando tienes que dedicar más de un tercio de lo que ingresas a pagar la hipoteca. Es es el término técnico. La realidad es que cuando tú tienes una hipoteca que se come la mitad se tu sueldo o más, se acabó todo lo demás: cine, poder comprarte lo que sea, ropa, y esa es la situación en la que han entrado ya una de cada cinco familias en España”.

“El derecho de la vivienda ha vuelto a saltar por los aires otra vez. El año pasado, los bancos le decían que no, si tú ibas a pedir una hipoteca, al 1,8% de los clientes. Ahora están diciendo que no al 12% de los que van. Y, si los cálculos siguen como van, el año que viene estarán diciendo que no al 20%”, ha anticipado.