Varias comunidades se abren a cambiar la manera de evaluar la pandemia

Varias comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, entre otras, se han abierto en las últimas horas a explorar un cambio en la forma de evaluar la pandemia del coronavirus dada la menor gravedad que, aparentemente, conlleva la variante ómicron, aunque la mayoría de Ejecutivos autonómicos apelan a la prudencia para empezar a tratar el covid-19 como una enfermedad endémica como puede ser la gripe.

Así se han ido pronunciando diferentes Gobiernos regionales sobre la posibilidad de empezar a cambiar la forma de medir la pandemia del covid-19, que fue debatido este mismo miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en la rueda de prensa posterior a este encuentro con los consejeros autonómicos que España comenzará a cambiar el sistema de vigilancia y control de la covid-19 una vez se haya superado la sexta ola, “nunca antes”, ya que “la enfermedad pandémica poco a poco va adquiriendo características de endemia”.

“Hay que medir la pandemia con otras métricas”

En este contexto, al menos seis Ejecutivos regionales se han pronunciado sobre este debate. Por ejemplo, el Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en la petición de dejar de evaluar la infección por covid-19 en términos de incidencia acumulada y hacerlo como enfermedad. “No mata como antes y el foco debe virar”, aseguró este miércoles la portavoz de la Junta, Blanca Fernández.

En parecidos términos se expresó también este miércoles el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, que reiteró que la pandemia “hay que medirla con otras métricas”, basadas en un sistema centinela, aunque advirtió que este cambio “no es de un día para otro”.

En el caso de la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha reafirmado la idea de que la sexta ola del coronavirus “es muy distinta a las anteriores, no se puede negar”, ya que, aunque “es mucho más contagiosa” por la variante ómicron, también “tiene menos incidencia, menos gravedad”.

Pronto para hablar de gripe

Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha rechazado en este momento tratar el virus del SARs-Cov-2 como el de la gripe. “El símil con la gripe no me parece correcto ahora, con el nivel de 200-250 fallecidos al día en España y cómo están las UCI... Me parece un poco precipitado. Pero tiene que ser seguro dentro de unos meses”, ha subrayado este jueves en una entrevista en El Mundo.

También el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha vuelto a pedir prudencia porque “aún no es el momento” de abordar el Covid-19 como una gripe. De momento ha asegurado que solo es un debate “semántico”, aunque cree que será fundamental próximamente.

Por último, fuentes del Gobierno de la Región de Murcia apuntan que la decisión de considerar la covid como la gripe se tiene que debatir a nivel técnico y sanitario.