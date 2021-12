Con calma y bien clarito: uno de los mayores expertos españoles responde a Miguel Bosé

Miguel Bosé ha vuelto a las andadas. El cantante ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a cargar contra las vacunas de las que ha dicho que son “un veneno”.

En un programa de televisión argentina, el autor de Don Diablo ha dicho de forma irónica sobre la llegada de Ómicron: “Es tan grave, tan grave, tan grave que hoy por hoy en la mayoría de países del mundo hay mortalidad cero por ella”.

Este martes, Adolfo García Sastre, director director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí (Nueva York) y uno de los virólogos más importantes del mundo ha tenido a bien responder a Bosé desde el plató de Al Rojo Vivo.

El experto, que ha pasado parte de la mañana con Antonio García Ferreras analizando la irrupción de la variante Ómicron y la actualidad sanitaria en España, ha tirado de educación y de saber estar para responde con elegancia al cantante.

Ferreras le ha puesto un fragmento de la entrevista de Bosé en al que decía: “Deberíamos de dejar de llamar vacuna a esta cosa que es un veneno”. Y apostillaba: ”¿Qué no me dejan entrar a restaurante? No voy a restaurantes, me voy a ver un atardecer que es el mayor espectáculo de la tierra”.

″¿Cómo se queda, profesor?”, le ha preguntado Ferreras.

“Tengo un gran respeto a Miguel Bosé como cantante y no se me ocurre cantar porque sé que no canto como él. Yo le pediría a Miguel que, por favor, mire los datos que hay y que se fíe de los científicos, que es nuestro trabajo. Si él cantara mal no vendería discos y si los científicos no hiciésemos un buen trabajo esta vacuna hubiese causado muchos problemas ya, que es lo que no ha hecho. Eso es lo que le diría”, ha dicho el prestigioso virólogo.

En cuanto a la situación de la pandemia con la llegada de esta nueva variante, García Sastre ha señalado que “es muy difícil, si estás vacunado desarrollar una enfermedad severa, aunque te infectes con ómicron”. Por lo que “no hay razón para alarmarse” aunque sí ha reconocido que “es mucho más transmisible que la delta”.