Con Casado no habría ERTE

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto electoral en la campaña de Madrid.

Si hoy Casado estuviese en el Gobierno no habría ERTE, como no los hubo con Mariano Rajoy , donde en otra crisis dejó tirados a los trabajadores sin ayudas de ningún tipo y con una mano delante y otra atrás.

El partido de Casado planteó en su iniciativa facilitar las obligaciones fiscales a los trabajadores en ERTE, algo que ya se está haciendo. Así, la Agencia Tributaria ha confeccionado un documento de recomendaciones e información explicativa para los tres millones y medio de trabajadores que han estado en un ERTE. A los que el año pasado no tenían que declarar y este año sí ya se les están enviado cartas informativas. Si la Renta le sale a pagar a estos declarantes se les ha fraccionado los pagos hasta en seis plazos .

Pero pongamos que hablo de Madrid. Cuando llegó Rajoy más del 60% de los demandantes de empleo tenían cobertura por desempleo, cuando se fue era menos de un 49%. Uno de cada dos parados no tenía ningún tipo de protección.

Es curioso, el PP solo se preocupa de estas cuestiones de los trabajadores cuando están en la oposición. Cuando están en el Gobierno aprueban amnistías fiscales para los grandes defraudadores y bajan impuestos a millonarios, mientras se los suben a los trabajadores, como hizo Rajoy, que les subió más de 40 veces los impuestos a clases medias y trabajadoras.

Los populares siguen empeñados en retorcer la realidad y tratan de meter miedo a la gente. Hay que dejar muy claro que los trabajadores en un ERTE no van a pagar más a Hacienda. Van a pagar muchos menos impuestos que el año anterior, sencillamente porque han tenido menos renta. Los que el año pasado no tuvieron que hacer la declaración de la Renta y este año sí representan menos del 10% del total de trabajadores que han estado en un ERTE. Además, que haya que hacer declaración no significa que haya que pagar. En muchos casos se les devolverá.

Pero el PP se ha superado al plantear ni más ni menos que el Gobierno debería haber retenido parte de los ERTE a estos trabajadores y que, al no haberlo hecho y a consecuencia de tener dos pagadores, su empresa y el SEPE, tendrán que pagar. Por ello, plantean hacer un cambio legislativo en la Renta 2020.

Esto tiene un nombre: se llama populismo. ¿No se han enterado de que ya se ha iniciado la campaña de declaración de la Renta y que solo el primer día se presentaron casi un millón de declaraciones? ¿Ahora plantean un cambio legislativo? ¿Por qué no lo plantearon hace un año para poderlo haber estudiado? ¿Querrán parar la declaración a estas alturas?

Ya está bien de demagogia. Al PP les da igual los ERTE y los trabajadores, porque ellos fueron quienes aprobaron la más dañina reforma laboral, los que dejaron tirados a los trabajadores en la última crisis y los que recortaron la protección por desempleo. Ellos no pueden dar ejemplo de nada.

Este Gobierno ha sido el que más ha protegido a los trabajadores en la peor crisis. Y lo va a seguir haciendo. De hecho, ya está trabajando para que los ERTE se amplíen después del 31 de mayo.

Esta la diferencia. Mientras Casado predica, pero no da trigo; Sánchez protege más que nunca a trabajadores y a familias porque su objetivo es que nadie se quede atrás.