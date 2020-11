Con el tiempo, sí, todo se va

Por allí me debí dejar caer una tarde de otoño, con los primeros fríos, aburrido de pasar las horas muertas en mi dormitorio escuchando Rockolection de Laurent Voulzy , Cuéntame de The Manhattan Transfer o un disco muy apagado y serio con las primeras grabaciones de Joan Baez . Sí, estaba harto de leer a Gloria Fuertes y a Umbral , de no hablar con nadie, de no tener un amigo cerca. No conocía a nadie en el pueblo. Di unas cuantas vueltas por las calles y, sin pensármelo dos veces, entré en Lo de Paco. Tampoco hay sitio aquí para mi, pensé. Los muchachos estaban pegados a la radio, ellas se arremolinaban en una o dos mesas y las parejas ocupaban el resto de la barra. Escuché la música que llegaba del fondo. Pedí un cubalibre y un paquete de Ducados y aparté la cortina.

La noche que nos conocimos todo el mundo bailaba Ma baker de BoneyM . El dueño del local aseguraba que era una discoteca, pero la gente que se reunía allí dos domingos sabía que antes había sido un almacén, sin ventanas, umbrío. En aquella España de 1977, cuando todo parecía que se iba a venir abajo de un momento a otro, los cafés de la mañana y los chatos de vino no dejaban apenas ganancia. Al Paco se le ocurrió que con una mano de pintura su viejo tocadiscos, los pilotos traseros de un R4 y una espesa cortina en la puerta, el trastero se podía transformar en un garito para los pocos jóvenes que no se habían ido a la mili, a la vendimia o a la universidad. Y lo fue. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerle un nombre. Para la clientela, Lo de Paco o, simplemente, Pacoones, como se conocía al tabernero en la zona, era un buen sitio donde quedar.

Ella me prestó dos discos y yo tres casetes. Para los dos, la música era un elemento imprescindible en nuestras vidas. Teníamos quince años. Ella acababa de regresar al pueblo, mis padres habían comprado un poco antes una casa cerca. Los suyos fueron emigrantes en Francia, trabajaron mucho. El padre, creo, en el campo. La madre había llegado a ser cocinera con una familia adinerada. Ella se desenvolvía mal en un español gutural que me recordaba al de algunos humoristas cuando imitaban a los turistas. Yo quería estudiar francés como mis amigas de clase, casi las únicas que tenía en todo el instituto. Era un idioma mucho más intelectual que el inglés, dónde iba a parar, y yo quería ser escritor.

Ella bailaba con sus primas, yo me movía con dificultad. Llevaba una trenza alrededor de la cabeza, como un turbante, y unas llamativas gafas redondas, parecidas a las de Rosa León. Antes de que Paco le diera la vuelta al elepé, ya estábamos hablando. Yo no conocía ninguna de las películas que había visto, ni a los actores que nombraba ni mucho menos los programas de televisión con los que se entretenía. Ella llamaba liceo al instituto, no tenía mucho interés en aprender a conducir y le aburría, o al menos ahora me lo parece, montar en bicicleta. Por ahí debimos enredarnos en una conversación que no continuó el domingo siguiente porque, cuando volví al sitio de moda, me contaron que su padre había muerto esa semana. Las primas estaban consternadas: el hombre se deja la piel en Francia con el sueño de montar un negocio en el pueblo y nada más regresar muere en un accidente de tráfico.

Durante algún tiempo nos limitamos a dar paseos por el pueblo. Ahí fue cuando empezamos a hablar de música y a sentirnos cerca, mucho más que al bailar los temas lentos en Lo de Paco. Ella tarareó Que reste t’ill de nos amours que cantaba un tipo del que no había oído hablar nunca, Mouloudji, y yo comencé a darle la tabarra con Mari Trini, que en esa época había publicado Te quiero con locura. Ella aseguró que era una versión de un artista francés llamado Serge Lama, del que en las tiendas de discos no tenían ni idea, y prefería Non, je ne regrette rien por Edith Piaf antes que la versión renovada de mi cantante favorita. A los dos nos encantaba Jacques Brel, aunque yo me emocionara con La chanson des vieux amants y ella con Le plat pays