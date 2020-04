La ruptura con la vida tal y como la teníamos concebida no solo la hemos experimentado nosotros, si no que nuestros compañeros de vida, los animales, también han visto cómo su rutina se rompía. Esos primeros momentos supusieron una gran sintomatología de estrés debido al hecho de tener que reorganizar de forma repentina el día a día, lo que se vio reflejado en una gran búsqueda de ayuda profesional. Esta experimentación de estrés fue visible también en los animales, quienes en los primeros momentos se mostraron más inquietos, revoltosos y con una actividad en casa algo desmesurada. Teniendo en cuenta esta similitud, la actitud y comportamiento que están mostrando las mascotas en la gestión del confinamiento puede servirnos como una gran lección.

Con gafas de perro: el placer de las pequeñas cosas

Esto contrasta altamente con la vida que nosotros llevábamos antes del confinamiento. ¿Cuántos caprichos te comprabas? ¿Cuántas cosas adquirías a pesar de tener algunas iguales en casa? Las personas habíamos generado una “necesidad” material que, llegado el confinamiento, no podemos adquirir. Los animales nos enseñan que el placer no se experimenta por la variedad ni cantidad de materiales, de estímulos (de caprichos), si no en la actitud que nosotros mismos empleemos a la hora de interactuar con las cosas más sencillas.

Con gafas de perro: te demuestro la importancia de la escucha

Los animales no hablan, al menos en el mismo nivel que lo hacemos las personas. Pero nos reconforta desahogarnos con ellos. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando expresamos nuestros sentimientos a personas allegadas, éstas tienden a expresar multitud de frases y palabras y la sensación de reconforte no es la misma. ¿Cómo puede ser?

Con gafas de perro: expreso en todo momento cómo me siento

Los animales, a través de su expresión corporal y comportamiento, indican cómo se sienten. No sólo expresan la alegría al vernos, sino que de la misma forma y con la misma intensidad expresan tristeza o miedo. Expresan cualquier emoción, sin distinguir en función de su cualidad. De esta forma, permiten que su entorno cercano, ya sea personas o demás animales, perciban su estado y reaccionen en función de éste. Los animales no entienden de emociones buenas o malas; ellos tienen un estado emocional y lo expresan, permitiendo que el resto sea consecuente con él.

Las personas, sin embargo, tendemos a limitar la expresión de emociones en función de cómo las percibimos: positivas o negativas. De esta forma, no solemos encontrar reparos en expresar cómo nos sentimos cuando radiantes de felicidad o amor; pero nos escondemos, y limitamos a momentos de soledad, cuando nos encontramos tristes o con miedo. Esto provoca, primero, que entendamos las emociones de manera distinta en función del placer o displacer que nos provocan, en lugar de entenderlas como estado ante una situación. Además, el hecho de no expresar socialmente ciertas emociones provoca que no demos la oportunidad a nuestro entorno de percibir esas emociones, de captarlas, y por tanto no puedan actuar en consecuencia a nuestro estado emocional.