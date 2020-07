Con la música a otra parte

Dejó anotado un crítico que Sergio Leone se paseaba por el Festival de Venecia con el aire condescendiente de quien siente que la historia del cine le debe algo. Y no le faltaban motivos para mostrar semejante actitud. Más allá de sus desquiciados movimientos circulares, de los planos cerrados a cal y canto, de su confusión entre crepuscular y mugriento (pecados de los que haría penitencia en la maravillosa, aunque excesiva Érase una vez en América), los que pagamos con dinero, tiempo y agujetas culeras por ver una película, le debemos a Ennio Morricone. No nos habría faltado su música, pero sin el relieve que el director dio a la banda sonora, ni la libertad que entregó a su amigo del colegio, me temo que apenas habríamos vislumbrado una fracción de una de las mayores potencias creativas de los últimos cien años.

Así lo veo, así lo siento yo, melómano de Villaconejos.

Ennio Morricone ha muerto a los noventa y uno, debido a las complicaciones que sufrió tras una caída en la que se rompió el fémur.

Tan atareado ando que hasta hoy no me he enterado de la noticia. Atado a los fogones como un ermitaño (más cerca de Fernando Fernán Gómez en El anacoreta que de Claudio Brook en Simón del desierto, ese récord del morro -pues mucho hace falta para presentar una película inconclusa. ¿Se imaginan publicar El viejo y el mar hasta la página treinta y siete, digamos?) apenas leo los periódicos, consciente de que solo lo ilegible sucede.