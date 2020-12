El tráiler de 'Física o Química' revela el secreto mejor guardado del reencuentro

Esta es Yoli.

Y esta.

Esta, también.

Por mucho que ella diga que no ha sido mucho de novios y vaya de niña buena en el tráiler del reencuentro de Física o Química...

... nadie que haya visto la serie se lo cree.

Cuesta hasta verla vestida de novia...

Ahora sabemos que quien ha conseguido llevarla al altar es él.

No, no, Cabano, no. Es Oriol, un cardiocirujano pediátrico que interpreta José Lamuño.

Todo esto está en el adelanto de FoQ: el reencuentro, que ha compartido este jueves Atresmedia. ¡Menudo lío se va a montar!

Ya no queda nada para saber cómo termina todo. La miniserie emite su primer capítulo el domingo 27 de diciembre y el segundo, el 3 de enero.