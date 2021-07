Con una palabra en dos idiomas retrata Jordi Sánchez a Toni Cantó: van más de 11.000 'me gusta'

Una entrevista que Toni Cantó concedió a El Español en 2019 está ahora de plena actualidad. En dicha charla, que tan viral se ha vuelto ahora, Cantó llegó a decir que no podía actuar en Cataluña por hacer teatro en español.

Una afirmación que ha sido muy criticada y a la que han respondido reconocidos actores y actrices como Dani Rovira, Ana Morgade, Concha Velasco y Jordi Sánchez.

El camaleónico exdiputado de UPyD y de Ciudadanos también está de actualidad porque acaba de ser nombrado por Isabel Díaz Ayuso director de la Oficina del Español, un puesto muchos han tildado de “chiringuito”.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo sé que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, dijo Cantó en el medio de Pedro J. Ramírez.

Jordi Sánchez, conocido por su papel de Antonio Recio en La que se avecina, ha sido muy duro en Twitter al dar la réplica al exdiputado. El actor ha logrado uno de sus tuits más compartidos al llamar a Cantó “mentiroso” en castellano y en catalán. Una publicación que atesora más de 11.000 tuits y más de 1.500 compartidos.