"Con Ursula von der Leyen vence el europeísmo"

Al final Von der Leyen ha elegido el campo europeísta. ¿Se puede decir que el ‘cordón sanitario’ a los soberanistas ha funcionado?

El Parlamento ha tomado decisiones políticas. Lo de ‘cordón sanitario’ es una expresión feísima. No se trata de excluir a nadie, sino de una negociación democrática y transparente, como las que se inician en cualquier parlamento en Europa. Las decisiones se toman si el presidente tiene el consenso para hacerlo. Creo que durante su elección ella ha sido muy clara: quiere trabajar con las fuerzas políticas que quieren una Europa más fuerte. Y luego también ha rechazado los votos soberanistas dando un golpe con ingenio al líder de la Afd, el eurodiputado Meuthen.

¿Bloqueará entonces la tendencia europeísta la nominación de candidatos soberanistas para formar parte del equipo de comisarios de Von der Leyen?

El voto del martes no fue un voto sobre la Comisión, sino más bien para iniciar una conversación sobre la Comisión. Esperamos que en septiembre haya nombres y apellidos para estudiar los nombramientos de futuros comisarios y formar el grupo. Después, el Parlamento dará su opinión a la Comisión. Nos hemos dado cuenta de una cosa: quien está fuera del juego europeísta juega en segunda. Para jugar en primera tienes que formar parte del esquema europeo que además en este caso está claro con el resultado electoral porque los ciudadanos no han premiado a las fuerzas que quieren menos Europa, sino a las que buscan una Europa más fuerte, protagonista en la escena internacional, que afronte los nudos estructurales de la democracia europea para fortalecerla, no para debilitarla. El que participa en este juego, juega en Champions. El resto, en segunda.

¿Cómo han sido estas primeras semanas en la presidencia?

Me he sentido abrumado con mensajes de todas las partes del mundo. Me he encontrado dentro de una licuadora encendida a una altísima intensidad y en una fase complicada por el inicio de la legislatura, pero con un Parlamento muy orgulloso y muchos parlamentarios y presidentes de grupo que son novatos, tanto que algunos ni se conocen entre ellos. Es una dinámica inédita, habitualmente difícil de interpretar si uno no está dentro del juego parlamentario. Me he visto lanzado en medio del combate. Tengo la función de garantizar la defensa de las prerrogativas del Parlamento, pero no me han votado todos. Creo que un Parlamento Europeo fuerte sirve para conseguir una Europa más fuerte.