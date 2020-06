Un edil del PP en Coria del Río (Sevilla) critica una moción porque "discrimina a la mujer lesbiana de la mujer normal"

Entre los presentes, también varios vecinos que asistían al pleno, se escucharon murmullos y comentarios de desaprobación. También alguna risa de quien no daba crédito.

En su turno de palabra, la concejala María Concepción Ufano, del PSOE, respondió a este comentario del edil popular: “Verá, yo no soy médico y a mí me costaría mucho engañar a la gente diciéndole que las mujeres bisexuales, transexuales y lesbianas necesitan un protocolo específico porque en ellas se da una casuística que no se da en las mujeres heteros. Que normales son todas, todas son normales”.

Puedes ver el momento completo en este vídeo, a partir del minuto 45:20.