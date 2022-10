Una concejal del PSOE triunfa al responder al "Madrid va bien" de Almeida con estos datos

“Una mentira repetida 1.000 veces no se convierte en verdad y ni ustedes son buenos gestores ni por desgracia a Madrid le va bien teniéndoles a ustedes a la cabeza”, ha iniciado.

“Pues esto es el resumen de lo que dicen los rankings internacionales. Cuando vemos, por ejemplo, las ciudades del mundo con mayor calidad de vida, resulta que hemos bajado 24 puestos, Esto no lo digo yo, no lo dice el PSOE, lo dice The Economist”, ha razonado.