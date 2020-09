El concejal valenciano que hizo 'playback' en inglés pide perdón y explica sus motivos

Seguro que en su cabeza era espectacular. A Carlos Galiana , concejal de Innovación en el Ayuntamiento de Valencia, le cayó el ‘marrón’ por la ausencia de su superior de tener que intervenir en inglés para defender la candidatura de su ciudad para hacerse con la Capitalidad Europea de la Innovación... pero no habla el idioma.

Sin embargo, le pillaron y un día después de la polémica se ha disculpado. “La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”, ha expuesto en un mensaje remitido a los medios de comunicación.

“Lamento profundamente que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo” a todo el “recorrido y trabajo” hecho para que Valencia llegara a esta final, ha agregado Carlos Galiana.

Galiana sostiene que su playback “en ningún momento restó puntos a la candidatura”.