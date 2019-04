Concha Velasco: "Soy socialista, católica practicante y española"

La actriz se autodefine como “socialista, católica practicante y española” y reconoce que encuentra “una cierta frivolidad” en las nuevas feministas. “La gente se olvida de que también se puede decir que no, a veces te dicen que no había más remedio que acceder (a propuestas deshonestas), pero yo he tenido que dormir en la calle”, ha argumentado.

Velasco no anda a tientas al hablar de nada y parece que se lleva bien con la fama: “Cuando me dicen que soy tremenda, pues qué se le va a hacer, es lo que soy y nunca dejaré de serlo”, ha reconocido en una entrevista tras conocer la noticia de su reconocimiento.

De hecho, también califica como “frivolidad excesiva” el hecho de prescindir para nuevos proyectos de actores o directores que estén bajo sospecha, así como de dejar de ver sus películas. “A mí nunca nadie me va a prohibir que vea una película de Kevin Spacey, que está maravilloso en American Beauty, o a Brando en El último tango en París, porque son dos grandísimos actores”, ha defendido.

En sendas entrevistas para Efe y Europa Press, la intérprete ha reconocido que su “primera feminista” fue su madre, “una maestra republicana casada con el militar que era el asistente de Franco, fue una exiliada dentro de sí misma, y en su propio país”. “Yo no supe quién era hasta que volvieron del exilio sus compañeras, como Rosa Chacel, y nos lo contaron”, ha añadido.

No titubea tampoco al hablar de política, aunque en estos momentos no cree que “deba” hacerlo. A pesar de ello, anima a ejercer el derecho al voto, algo que ha hecho “en todos los días” de su vida. “No olvido que hay que gente que muere por defender su derecho a votar”, ha afirmado.

“Hay que ir a votar”, ha aseverado la actriz, que estará en Coruña el próximo 28-A -ya tiene la carta para votar por correo- y que no quiere desvelar su voto: “No quiero decir a quién apoyaré porque no me da la gana, pero lo que tengo claro es que no se puede dejar de votar”.

Velasco apoyó públicamente en 2008 al por entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y no se arrepiente de ello: “No me arrepiento de nada, porque yo soy socialista y no he dejado de serlo. De hecho, yo siempre me pongo así, como Concha Velasco, católica, de Valladolid y española”, ha aseverado.