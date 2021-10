Condenan a 13 años de cárcel a un exalcalde italiano por ayudar a refugiados

SOPA Images via Getty Images

Domenico Lucano, en los juzgados, tras conocer su sentencia.

El exalcalde de Riace (Calabria, sur de Italia) Domenico Lucano, cuya ciudad se había convertido en un símbolo de la acogida de migrantes, ha sido condenado a 13 años y dos meses de cárcel por su gestión de las ayudas para este propósito.

La pena dictada en primera instancia ha sido de casi el doble de los 7 años pedidos por la fiscalía de Locri, que planteó la hipótesis de la existencia de un sistema delictivo en lo que había sido bautizado como un ejemplo en la acogida de los migrantes.

“Esta es una historia sin precedentes. Me mancharé para siempre por pecados que no he cometido. Esperaba una absolución”, dijo Lucano, que fue alcalde de Riace desde 2004 hasta su detención en 2018, tras conocer la sentencia, según medios locales.

Estaba acusado de abuso de poder, fraude, falsificación, manipulación de licitaciones, malversación de fondos contra el Estado en su gestión de la llegada de migrantes, que según la fiscalía tenía solo como objetivo “intereses de carácter político”, ya que no se ha probado que hubiese ganancias económicas por parte del regidor.

Según la fiscalía, a Lucano “no le importaba la calidad de la acogida, sino hacer que sus vecinos trabajaran para obtener, a cambio, el apoyo político electoral”.

Los abogados de Lucano argumentaron que el alcalde “dio respuestas y disponibilidad en un periodo de urgencia en Italia sobre el tema de la inmigración” y que “en Riace hizo lo que tenía que hacer el Estado. Y lo hizo, entre otras cosas, no sólo tapando la ausencia del Estado, sino de perfecta buena fe y sin ánimo de lucro o cualquier otro beneficio personal”.