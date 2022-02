Condiciones anormales para el buen rollito

Europa Press News via Getty Images

En condiciones normales de presión y temperatura social y de sentido de Estado cabría plantear algo que se ha puesto en práctica en varias ocasiones: facilitar con la abstención la investidura del adversario. Esto ya se ha ensayado con buen resultado; lo mismo que ofrecer pactos al Gobierno sobre asuntos serios: por ejemplo, Zapatero a Aznar con el terrorismo. Pero hay circunstancias y circunstancias y como bien dice uno de los libros de la Biblia, el Eclesiástico o Sirácida, por boca de Qoelec, “el que tira una piedra a lo alto encima le cae”. Y Pablo Casado se ha hartado de lanzar pedradas al cielo; y el cielo desgraciadamente siempre responde con la ley de la gravedad. Por su parte Abascal y compañía han ido incorporando en su táctica unas gotas de pragmatismo : de demonizar a las autonomías han pasado a querer gobernarlas. Ahí se hace política de cercanía, y además hay mucha pasta, y no la de fideos.

El buen periodismo de las medias verdades anda desde las sorpresas de las elecciones autonómicas en Castilla y León, la España que han ido vaciando sus propios gobernantes a pesar del cacareo del pavo real conservador, promoviendo esta fórmula: una abstención técnica del PSOE para facilitar el gobierno a Mañueco sin necesidad de depender de los votos que VOX le daría a cambio de una vicepresidencia y de varios consejeros. La ultraderecha no es una ONG, como es natural; odia a las ONG. Y odia a los débiles . Esto lo aprenderán algunos y algunas cuando el lobo se canse de comer bistecs.

Siempre se ha dicho, y es verdad duradera, que el votante prefiere el original a la copia. La deriva radical impuesta al centro derecha español, cada día con una escora más preocupante a estribor, por Pablo Casado y Teodoro García Egea, no es fácil de corregir porque la velocidad inercial dificulta la maniobra. Aún están muy recientes las argucias para impedir que Bruselas envíe a España 10.000 millones de euros vinculados a la aprobación de la ley de reforma de la reforma laboral; porque ese era el objetivo encubierto y no la clásica rabieta porque otro niño les quitó el osito de peluche.

Esta estrategia no ha variado desde el día en que Sánchez propuso a la UE un plan comunitario de reconstrucción del tejido social y económico para superar los destrozos de la pandemia. Primero fue el desdén, la sonrisita, la descalificación; y luego fue la furia y los palos en las ruedas. El objetivo era claro: impedir como fuera que el gobierno pudiera protagonizar los éxitos de ese proyecto tantas veces equiparado al histórico Plan Marshall. A Génova le daban los choques solo de pensar que un día pudiera hablarse del ‘Plan Sánchez’, al menos en la adaptación española.

Las constantes romerías ‘populares’ de intoxicación y descrédito de la Marca España a Bruselas, punta del iceberg de un extremismo adobado de una insólita malcriadez parlamentaria, inédita hasta hoy, traen consecuencias colaterales insospechadas: en el índice global de democracias de 2021 de The Economist España se coloca por primera vez en el grupo de países con ‘deterioro democrático’ . Y los fantasmas no tienen nada que ver: una de las causas principales es el ataque a la independencia de la justicia que se manifiesta por el férreo bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A lo que se le suma la fragmentación parlamentaria, la ‘letanía de escándalos políticos’ y el ‘creciente nacionalismo en Cataluña’… unos factores que “constituyen riesgos para la gobernanza”.

Y no es porque no se les hubiera advertido, por la activa o por la pasiva. Contar con ellos como apoyo en varios ejecutivos regionales o locales les ha ido dando cancha y publicidad. En Madrid, el resultado es el ayusismo. Una derecha desacomplejada y desfachatada que hace suyo un discurso que mira al ayer más que al mañana, y que, al final, conduce a un callejón sin salida. Polonia y Hungría no son la mejor compañía en estos tiempos donde, una vez más, se acredita en la crisis de Ucrania desatada por Rusia que la unión hace la fuerza. Sobre todo la fuerza preventiva de la disuasión.