Confesiones de pasillo: Podemos intentará hasta el "último minuto" la coalición

Iglesias estaba ayer pesimista aunque todavía no cerraba la puerta a un acuerdo, según confesaba Joan Baldoví a primera hora. El prólogo de este día fue la reunión fallida de cuatro horas entre UP y el PSOE. Una reunión en la que, según confiesan fuentes conocedoras de la misma, no se habló de las medidas programáticas del PSOE y que concluyó con el ultimátum de Carmen Calvo: o se acepta la propuesta socialista o no hay más reuniones.

De esa posición no se bajan. Y esperan que el PSOE se mueva en estos días. Hacen también las fuentes un aviso: Iglesias no va utilizar la tribuna del Congreso a lo largo del día para ningún tipo de “venganza” con Sánchez.

Unidas Podemos, aseveran las fuentes, va a hacer “todos los esfuerzos” para llegar a un acuerdo de un Gobierno de coalición. Pero no se plantean aceptar la oferta solo programática del PSOE: “nadie puede obligar” a un partido a subordinarse a otro.

“No estamos en clave electoral”

Lo que no aclaran desde UP es si Iglesias se plantea llamar a Sánchez en estos momentos, dicen que no quieran especular. “No estamos en clave electoral” ¿Y si hay elecciones? Desde el entorno de Iglesias señalan que no están en “clave electoral” ahora mismo.

Y ante las encuestas, aclaran que no hay un escenario “dramático” demoscópico para UP, pero entienden que sería “irresponsable” ir a las urnas por una razón de sondeos. En su opinión, al PSOE le será “difícil” el “relato” de que la culpa es de UP.

Las fuentes de Podemos insisten en que todavía hay margen para un acuerdo de ”último minuto”—algo que no limitan a la ronda de consultas del rey sino hasta una última sesión plenaria—. El pasillo, ensombrecido por unas elecciones y pensando si la actividad acabará apenas en doce días.