Confía, aún queda partida para jugar

alexandragl1 via Getty Images

alexandragl1 via Getty Images

No te das cuenta. Cuando desconfías de la vida, de tus fuerzas, de tus capacidades y de quien tienes al lado, no te das cuenta del estado en el que estás viviendo, pero es tremendamente estresante.

Ahora hay más motivo, no vemos ni la mitad de la cara de la gente, y las gafas de sol deberían prohibirlas hoy mismo.

Aunque peor es cruzarte con alguien que no lleva mascarilla porque puede ser un genocida que quiere acabar con la población.

Confiar en los demás es un acto voluntario, por supuesto. No tenemos por qué publicar un listado de nuestras contraseñas en Instagram para demostrar que no tenemos miedo del ser humano.

¿Qué sentido tiene no hacerlo?

Confiamos mucho más de lo que nos pensamos en la vida y en los otros, pero hay una vocecilla interna que farfulla malmetiendo contra tus propias capacidades y tú te la crees. Te crees sus argumentaciones basadas en películas de sobremesa donde a los buenos e inocentes las desgracias les llegan a pares, y sientes que no vas a poder con esto.

¿Cuántas veces queriendo controlar todo lo único que has hecho es obsesionarte y no disfrutar de lo que estaba pasando?

¿Cuántas veces no has tenido más remedio que dejarte llevar por la vida, y puedes corroborar ahora mismo, que te ha servido para mantenerte en pie?

¿Quién no va a querer repetir el patrón? Llegas incluso a hacer tu propio ritual.

Sin darte cuenta, tu mente está elaborando planes, conversaciones y hasta viajes al espacio porque no hay quien te pare.

“La confianza la hemos confundido con control. Y al control le hemos dotado de una firmeza que no se merece lo que es simplemente una ilusión.”

Pero llega un día en que los planes salen mal. Te culpas y te prohíbes volver a fallar. Never more.

Habrá que analizar mejor las situaciones, las conversaciones y los movimientos para que no se escape ninguna variable.

Por eso no sirve de nada el control. Porque llega un ser diminuto y te da miedo lo que nunca antes te dio: respirar el mismo aire que tus vecinos.

Así que lo que tienes más a mano para superar esto eres tú. Yo no sé qué pasará el mes que viene, ni siquiera qué tal haré la digestión hoy, pero confío en que si me sienta mal la comida, tendré capacidad para pedir ayuda y superarlo. Y el mes que viene… pediré ayuda si lo necesito también.

Demasiado drama no es bueno para nadie. Ya dijo el emperador Marco Aurelio hace cientos de años:

“Nuestras acciones pueden ser impedidas, pero no puede haber obstáculos a nuestras intenciones o nuestras disposiciones. Porque podemos acomodarnos y adaptarnos. La mente se adapta y convierte a sus propios propósitos el obstáculo para actuar”.

Cuando aparece un obstáculo de los que tambalean todos tus idílicos planes es cuando la verdadera confianza en nosotros mismos debería lucir con lustre. Pero muchas veces no es así. La confianza la hemos confundido con control. Y al control le hemos dotado de una firmeza que no se merece lo que es simplemente una ilusión.

La confianza no es sentir que tenemos vidas infinitas como en el videojuego. Confianza es mirar atrás, ver todas las situaciones que hemos superado y problemas que hemos resuelto, y tener la certeza de que de ésta, sin saber cómo, también saldremos.

¿Cuántas cosas has hecho sin saber cómo hacerlas, si no que simplemente te has puesto a hacerlas?