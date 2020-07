Cataluña confina Lleida y otros siete municipios por el repunte de casos de coronavirus

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Hospital Universitario de Lleida.

#Conseller @miquelbuch : “El PROCICAT ha aprovat que a partir 0h. del 13 de juliol queda prohibida tota sortida i entrada a: Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig i Torres de Segre, Sucs i Raimat, tret mobilitat per feina i serveis essencials”

Vergés ha explicado que la población debe permanecer en casa y salir solo para ir a trabajar, siempre que no puedan hacer teletrabajo, y hacer las compras de primera necesidad, porque la situación de la COVID-19 en el Segrià “es una de las más complejas de todo el país”, ha remarcado. En consecuencia, la Generalitat, tras la reunión del Procicat, ha decidido adoptar una serie de limitaciones, como la de prohibir las reuniones “de más de diez personas” y de permitir solo las actividades de hostelería y restauración “mediante entrega a domicilio”. Los centros de actividades de verano para niños y jóvenes seguirán abiertos, pero todos sus participantes deberán tener residencia en la comarca del Segrià, ha precisado la consellera.

La decisión exceptúa los servicios esenciales, y no afecta a autovías y autopistas para vehículos con movilidad con origen y destino fuera del Segrià.

📡 #Consellera @albaverges : "La població ha de quedar-se a casa excepte per anar a treballar. Es prohibeixen les reunions de més de 10 persones, inclosos casaments i serveis funeraris." pic.twitter.com/zWyzKk9LMY

Vergés ha apelado a los ciudadanos de estas ocho poblaciones de la comarca del Segrià a que salgan solo de sus casas “solo para lo imprescindible”, como para trabajar o ir a comprar, pero a dejar otras relaciones sociales “para más adelante”.



“Tomamos estas medidas complicadas ahora para no tener que estar en una situación peor y adoptar un confinamiento total”, ha dicho la consellera.



Por su parte, Buch ha precisado que se darán 24 horas a trabajadores de servicios no esenciales de estos municipios para recoger los elementos imprescindibles que les permitan teletrabajar.



La movilidad fuera de estos ocho municipios del Segrià quedará, por tanto, restringida, salvo por motivos laborales, a todos aquellas personas que no formen parte de servicios esenciales.