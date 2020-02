"El dolor humano no tiene ideología": el Congreso debate la regulación de la eutanasia

La primera en intervenir ha sido la secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE María Luisa Carcedo , parafraseando a tres personas que participaron en polémicos casos de eutanasia. Entre ellas, a Ángel Hernández, que en 2019 ayudó a su mujer a morir y fue acusado de violencia de género. “El dolor humano no tiene ideología”, ha apuntado.

Según el Echániz, que ha llamado a la eutanasia ‘solución final’, la respuesta y el “progreso” son “los cuidados paliativos”, que “generan confianza, tranquilidad y son una solución ética”. “No hay nada peor que la eutanasia para desincentivar la investigación en nuevos medicamentos”. En su respuesta, Carcedo le ha recordado que una cosa no es excluyente de la otra y que él, como médico, debe saberlo.

El portavoz del PP acaba de referirse a la eutanasia como “solución final” pretendiendo aludir al exterminio de millones de judíos por los nazis. El nivel de desvergüenza de esta oposición de ultraderechistas no tiene límite. Es repugnante

Bildu: “Una ley importante y urgente”

Desde el grupo EH Bildu han confirmado que votarán a favor de la proposición, porque se trata “de una ley importante y urgente que lleva 16 intentos en 20 años”. “Nuestro posicionamiento parte de poner en el centro de la política a la persona y a su bienestar y los cuidados paliativos no son suficientes”. “Hay quien está ayudando a morir, pero en silencio, y esa gente necesita un marco legal”.

El diputado del PNV también ha felicitado al Congreso por tratar un tema que antes era “tabú” y ha tachado de demagogo al diputado popular por compararla con los cuidados paliativos. “En el discurso de los cuidados paliativos no nos va a encontrar en contra. Pero tal y como se ha dicho aquí, la eutanasia podría ser un derecho pero no una obligación. Porque lo que parece que ustedes pretenden es que nadie tenga ese derecho, nosotros no obligamos pero ustedes sí y obligar a vivir a alguien puede ser tan cruel como obligarlo a morir”.

Ciudadanos: “Este asunto va más allá del color político”

Ciudadanos, que se prevé que apoye la proposición, se ha mostrado “tristemente sorprendido” y también ha cargado contra las declaraciones del diputado popular. “Me parece duro hablar de la eutanasia con un enfoque económico”, ha señalado la diputada naranja. Además, ha pedido que el debate sea “serio y riguroso”, pensándose en las personas “más vulnerables”.

“Queda mucho trabajo por hacer para garantizar una ley garantista y fundamentada en el derecho a la libertad”, ha señalado.

Por su parte, Íñigo Errejón, portavoz de Más País, que forma parte de la escisión del Grupo Mixto —Grupo Plural—, ha querido recordar también a Ángel Hernández y a su mujer María Jesús, además de pedir al diputado del PP que pida perdón.