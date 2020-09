El Congreso tumba el decreto del Gobierno sobre los ayuntamientos

Se trata del primer decreto ley del Gobierno de coalición que no consigue el visto bueno de la Cámara Baja. Durante el Pleno se ha vivido un duro choque entre el Ejecutivo y la oposición, especialmente entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable de política municipal del PP, Antonio González Terol.

Fracaso parlamentario. El Congreso de los Diputados ha tumbado el decreto del Gobierno para utilizar los remanentes de los ayuntamientos aunando las críticas de la oposición y sin lograr el acuerdo in extremis que ha buscado Hacienda.

Montero ha dicho que Terol “mentía” al decir que Hacienda no había llamado al Partido Popular y ha pedido a los populares que no usen a los consistorios como “ariete” contra la coalición. Además, ha advertido que no habrá “segunda oportunidad”.

Para la ministra de Hacienda, “la no convalidación es un grave contratiempo para los ayuntamientos con las reglas fiscales en vigencia porque no podrían usar los recursos adicionales” que el decreto permite, entre ellos, por ejemplo, un fondo para compensar las pérdidas en el transporte urbano por la pandemia, de hasta 400 millones de euros.

El Gobierno dice que no afecta a los presupuestos

Montero ha comparecido ante la prensa antes de la votación -de la que se ha ausentado- y ha indicado que esta negativa no desgasta al Gobierno ni tampoco afectará a la negociación de los presupuestos generales.

“El Gobierno asume que unas veces se gana y otras se pierde”, ha remachado la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, quien ha recalcado que en Moncloa han tomado nota del revés y que la próxima vez hablarán con todos los grupos, además de la Femp, al presentar iniciativas.

Incluso no hubo acuerdo entre los socios de Gobierno hasta anoche, cuando Podemos y PSOE llegaron a un consenso que implicaba también el voto a favor de las confluencias.

La oposición no ha accedido a la última propuesta de Montero que recogía la tramitación de parte del texto como Proyecto de Ley y la posterior negociación de los criterios de reparto de los 5.000 millones a fondo perdido, tanto entre gobiernos locales que cedan sus remanentes al Estado –opción inicial

recogida en el acuerdo suscrito por la FEMP y el Gobierno y en el real decreto ley-, como entre otros que no lo hagan.