El Congreso admite a trámite la proposición de ley de la eutanasia entre críticas de "oportunismo político"

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley del grupo socialista para regular la eutanasia tras el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de PP, Vox y UPN. En total, 242 votos a favor por 92 negativas y solo dos abstenciones.

Sin embargo, el ‘sí’ de la oposición no ha ido exento de críticas al Gobierno en funciones, al que han acusado de “oportunismo electoral”, ya que, han señalado, esta proposición no servirá de nada si no se configura un Gobierno antes del 23 de septiembre.

Esta iniciativa ha sido la encargada de inaugurar el calendario de sesiones plenarias este martes. Por ser la primera, le ha correspondido al PSOE por ser el partido con mayor representación parlamentaria, tal y como avaló la semana pasada la Junta de Portavoces. Y para ello han recuperado una propuesta que no es nueva, ya que los socialistas la promovieron durante la legislatura pasada y, aunque el Congreso aceptó su toma en consideración y el inicio de la tramitación, esta nunca llegó a producirse porque en la Mesa PP y Cs acordaron ir ampliando indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas.

La legislatura acabó con el decreto de convocatoria electoral de primeros de marzo y la iniciativa del PSOE decayó.

De la mano de Patxi López, la propuesta solicita “reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante”.