Así han sido los 70 minutos en el Congreso: parking, bocadillos y fotos

El exportavoz del PDeCAT Francesc Homs y actualmente uno de los abogados de Rull, Turull y Sánchez también ha acudido a arroparles junto con el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries.

Tras ser recibidos por todos estos compañeros y diputados independentistas, los políticos presos se han hecho varias fotografías con ellos ante de entrar en la sala donde han coincidido un par de minutos con el exministro de Justicia Rafael Catalá, que previamente había acudido a acreditarse y que les saludó brevemente.

Durante la larga hora que duraron las acreditaciones de los cuatro presos en dos salas contiguas, el ambiente fue de normalidad. Los letrados permitieron a los diputados de ERC y de JxCAT hacerse fotos y vídeos con los presos, y el trato, según fuentes de ERC, fue “impecable”.

No obstante, no se les ha entregado ni el móvil ni la tableta que tradicionalmente reciben los diputados cuando se acreditan y solo se les ha hecho entrega de la cartera del Congreso que, por orden judicial, no se han podido llevar y la han tenido que dejar a sus representantes de los partidos políticos.