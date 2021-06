El Congreso insta al Gobierno a cambiar la Ley de Secretos para desclasificar documentos del 23-F

Europa Press via Getty Images

Los socios del Gobierno quieren que el Ejecutivo de coalición dé a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo del 23-F. La proposición, no obstante, ha sido enmendada por el PSOE y Unidas Podemos para que esté de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación que prepara el Gobierno.

El PSOE se ha unido a sus socios para arrojar luz a lo que hay detrás de la asonada del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero . El Pleno ha debatido este martes la proposición no de ley de ERC que había sido pactada con Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG.

La iniciativa también ha sido apoyada por el PNV y Compromís, así como por los partidos nacionalistas que han coincidido en la necesidad de que la sociedad conozca no solo esos documentos clasificados sino también los que afectan actualmente al papel de Juan Carlos I.

“La verdad nos hará libres”, ha señalado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, al tiempo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que la proposición de ley de reforma sobre secretos oficiales que entró en el Congreso en septiembre de 2020 continúe sin ser tramitada y prorrogándose los plazos de presentación de enmiendas.

El texto de la proposición no de ley de ERC señala que pasados 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado y que aporte “luz y taquígrafos” a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el intento de golpe de Estado del 23-F.