El efecto dominó de la bronca de Jorge Javier y Belén Esteban: las consecuencias del rifirrafe en el 'Deluxe'

TELECINCO Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el 'Sábado Deluxe' (20 de junio de 2020).

Cada vez que Belén Esteban vuelve al Sábado Deluxe sube el pan, aunque en esta ocasión lo que subió fue la audiencia. La colaboradora de Telecinco regresó el sábado 20 de junio al plató de Fuencarral tras meses de confinamiento por el coronavirus —es diabética y por eso prolongó su cuarentena— consiguiendo que el programa de La Fábrica de la Tele levantase su cuota de pantalla, que había caído por debajo del 17% al llegar junio. El Deluxe se convirtió en la emisión no informativa más vista del sábado, aunque para ello Esteban tuvo que enfrentarse en una monumental bronca con Jorge Javier Vázquez.

El rifirrafe de cinco minutos fue la consecuencia del discurso de la colaboradora en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo no haber estado a la altura. “Me siento avergonzada de todos los políticos de este país”, dijo Esteban, que dedicó parte de su intervención a quejarse por la escasez de tests para sanitarios y para la población en general, que tuvieron que pagárselos de su bolsillo; por la falta de material en hospitales y por la demora en el cobro de los ERTEs. ”¿Ustedes creen que una familia puede vivir con 400 euros al mes?”, preguntó Esteban, que sostuvo su discurso en la experiencia de sus amigos.

Poco que decir de la réplica de Jorge Javier Vázquez, que terminó con el presentador saliendo del plató y con la colaboradora llena de lágrimas. “Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’, ¿de qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada”, le espetó. “Aquí lo hemos pasado muy mal todos. Lo que no me gusta es que haya gradación. Todos lo hemos pasado mal”, añadió. “Yo no he dicho que yo lo haya pasado mal, hablo de lo que he vivido yo”, le replicó Esteban. [Puedes ver aquí la bronca completa]

Consecuencia número 1: el cambio de título de Belén Esteban

No había terminado el programa cuando llegó la primera consecuencia. “Me han escrito para felicitarme por tu discurso Cristina Cifuentes y Carmen Lomana. ¿Te has dado cuenta de que has pasado de ser la Princesa del Pueblo a convertirte en una Cayetana?”, le dijo Jorge Javier al volver a plató. A la colaboradora no le hizo demasiada gracia su reflexión.

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

Consecuencia número 2: la audiencia

Sábado Deluxe volvió a ser lo que era al convertirse en la mejor emisión no informativa del día.

Anoche @DeluxeSabado logró el 17.2% de cuota y 1.824.000 espectadores.



El programa de @fabricatele fue la emisión no informativa más vista de ayer en @telecincoes #Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/9SgLT6T7bO — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 21, 2020

Consecuencia número 3: lunes muy bueno y martes de récord

Si el dato de audiencia del sábado fue bueno, el del lunes no iba a ser peor: nueva recuperación. Sálvame consiguió dos días después de la bronca el mejor dato de cuota de pantalla desde el 13 de mayo.Y eso que Belén Esteban no estuvo ese día en plató.

La Cumbre por la Paz para intentar la reconciliación llegó un día después con récord de audiencia. Telecinco firmó ese día el mejor martes del año con Sálvame Naranja como el espacio de entretenimiento más visto del día. Lo vieron más de 2,3 millones de personas, lo que se traduce en un 22,4% de share.

Ninguno se bajó del carro aunque eso no impidió que chocasen los codos en son de paz.

Consecuencia número 4: la aparición de Santiago Abascal

El discurso de Jorge Javier Vázquez para defender su postura desencadenó un efecto político inesperado. Su reflexión llegó hasta Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, que ese mismo martes compartió una parte en su perfil de Twitter llamando a Jorge Javier Kim Jong Vázquez.

“Estáis confundiendo la libertad con darle alas al fascismo. ¿No os dais cuenta de que es un discurso antidemocrático?”, dijo el presentador, para el que le “parece terrible que en este país y en otros programas se dé voz a este tipo de tertulianos y de periodistas”. “A mí es un partido que me insulta”, aseguró.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

La respuesta de Jorge Javier Vázquez llegó al día siguiente: “Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje”.

Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje. https://t.co/4KbXAerOH9 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 24, 2020

Consecuencia número 5: la llamada de la madre de Jorge Javier

“Mi madre me llamó el sábado por la noche cuando estaba fuera y me dijo asustada: ’Jorge, ¿dónde estás? Me he despertado con esos chillidos…”, contó el presentador en Lecturas sobre otra de las consecuencias de la bronca. A María Morales (su madre) fue a la única persona que atendió en los días siguientes. De eso habló el miércoles Sálvame: “No vi nada ni leí nada desde el domingo hasta el martes”. Su madre se mostró preocupada por si la relación con Belén Esteban podía peligrar: “Le dije que nada, nada...”.

Consecuencia número 6: la oferta de trabajo de Carlos Herrera

El último efecto, sin visos de materializarse, ha sido a nivel laboral para Belén Esteban. Después del enfrentamiento, Carlos Herrera no dudó ni un minuto en confesar a un oyente de la Cope que no le importaría tener a Belén Esteban en su programa. ”¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi”, dijo el periodista, a lo que Belén Esteban no dudó en responder: “Cuando quieras me puedes llevar”.