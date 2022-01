Cómo conseguir que mi pareja hable de sus emociones

Ser vulnerable y hablar de tus emociones en tu relación es muy importante, pero, ¿qué ocurre cuando tu pareja tiene dificultades para hacerlo?

Sophie, lectora de la edición británica del HuffPost, pidió consejo porque su marido “lo interioriza todo, bloquea sus sentimientos y no quiere hablar de ellos”.

“Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos hablar de nuestra relación o de cómo nos sentimos”, explica. “Ante situaciones de estrés reacciona con impaciencia, ira y más estrés”.

“En cuanto intento explicarle cómo me ha hecho sentir el hecho de que no sea capaz de gestionarlo, se aleja diciendo ‘no estoy para hablar de esto ahora’. No sé adónde ir ni qué hacer”.

Estas situaciones pueden suponer una tensión constante en la relación, así que ¿qué puedes hacer para ayudar?

Kathryn Taylor, miembro del Counselling Directory, dice que si tu pareja se retrae o se enfada cuando le pides que hable sobre cómo se siente, a menudo se debe a la ansiedad causada por el miedo.

“Esto puede deberse al rechazo, a malas experiencias previas con otras personas o a la vergüenza de no ser capaz de enfrentarse a sus sentimientos”, explica. “Su estrategia para no tener que enfrentarse a ello es reaccionar con ira y retraerse”.