Una consejera de Ayuso causa indignación tras hablar así sobre la última campaña de Igualdad

Hace unas semanas fui a la playa. De camino, una amiga de estatura media y no más de 58 kg de peso me dijo que le daba vergüenza ir porque "estaba hinchada".

Pasó el fin de semana tapándose el estómago con la toalla, el pareo, etc.



Todo por el famoso cartel, claro que sí. https://t.co/3KBaQBq0m0