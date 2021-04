La consejera de Educación de Murcia dice que no se vacunará

La consejera de Educación murciana no dio detalles sobre los motivos de su negativa a recibir la inyección, dejando caer que “no está clara la vacuna”. No obstante, sí adelantó que podría cambiar de opinión señalando que “si al final me convenciera, viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, hemos salvado la crisis, no tiene efectos secundarios, pues entonces me vacuno”.

Entre risas, Campuzano comentó que “no le gusta mentir” y que prefería no decirlo porque “claro, ahora estoy en un puesto que lo que diga...”, pero que había tenido que abordarlo porque ya lo había mencionado en su día.